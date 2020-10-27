مصادر: اختطاف أميركي في جنوب النيجر

نيامي ـ رويترز: قالت ثلاثة مصادر أمنية ومسؤول إن أميركيا اختطف قرب بلدة بيرنين كوني في جنوب النيجر في الساعات المبكرة من صباح أمس. ولم يتضح حتى اعداد الخبر تفاصيل عملية الخطف ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد. وتواجه النيجر أزمة أمنية إذ تنفذ جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش هجمات متزايدة على الجيش والمدنيين خاصة في المنطقة الغربية على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وتقع بيرنين كوني على مسافة مئات الكيلومترات شرقي المنطقة قرب الحدود مع نيجيريا.

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