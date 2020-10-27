بيشاور (باكستان) ـ رويترز: قالت الشرطة ومسؤولون بمستشفى إن سبعة على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 80 في انفجار وقع بمعهد ديني في مدينة بيشاور الباكستانية.

ولم تعلن أي جهة ـ حتى إعداد الخبر ـ مسؤوليتها عن التفجير في المدينة الواقعة شمال غرب باكستان قرب الحدود من أفغانستان والتي طالما ابتليت بعنف المتشددين.

وقال ضابط شرطة طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا له الحديث إلى وسائل الإعلام “وضع مجهولون متفجرات في كيس بلاستيك”.

وقال محمد علي جندابور قائد شرطة بيشاور إن القنبلة احتوت على ما يصل إلى ستة كيلوجرامات من المواد المتفجرة.

ورغم أن عدد الهجمات تراجع في المدينة وفي باكستان عامة في السنوات القليلة الماضية، فقد زاد هذا العام على قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا حيث تقع مدينة بيشاور عاصمة الإقليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان: مقتل 7 وإصابة أكثر من 80 في انفجار بمعهد ديني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.