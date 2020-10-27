صفعة لـ أردوغان.. مقاتلات "إف 35" الأمريكية تصل اليونان

قالت صحيفة "جريك سيتى تايمز" اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أعطى الضوء الأخضر لتحرك المقاتلات "إف ـ 35" الأمريكية إلى اليونان بدلاً من تركيا.





وأشار تقرير الصحيفة اليونانية، إلى أن هناك أنباء متزايدة عن وصول 6 مقاتلات "إف-35" الأمريكية لتنضم إلى ترسانة سلاح الجو اليونانى، موضحة أن الشىء الأكثر أهمية هو أن المقاتلات الـ6 التى ستحمل اللونين الأزرق والأبيض هى مقاتلات كانت ستذهب إلى تركيا.

كما أشارت وسائل إعلام يونانية إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لمايك بومبيو إلى اليونان، جاءت مناقشة توريد 20 مقاتلة من طراز "إف-35" والاتفاق عليها، لافتة إلى أنه سيتم شراء 6 طائرات منها عام 2022، وستصل تزامنًا مع وصول أول 6 مقاتلات من طراز "رافال" الفرنسية.

ويأتى الإعلان عن وصول المقاتلات الأمريكية إلى اليونان تزامنًا مع تصعيد الصراع بين اليونان وتركيا، بسبب إصرار أنقرة على التنقيب عن الغاز والنفط فى المياه الإقليمية لليونان وقبرص فى شرق المتوسط.