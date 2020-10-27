إغلاق منطقة قوس النصر فى باريس بعد تحذير من وجود قنبلة

وأضاف لرويترز، أن خطوط قطارات الأنفاق فى المنطقة تتم إخلاؤها وإغلاقها أيضا، وسط إجراءات أمنية مكثفة تشهدها البلاد عقب مقتل مدرس فرنسى عرض على تلاميذه صورا كاريكاتورية مسيئة للنبى محمد.

وذكرت مراسلة سكاى نيوز عربية أن أفرادا من الشرطة انتشروا بشكل مكثف فى منطقة قوس النصر، التى تشهد زحاما عادة وتعد أبرز المناطق السياحية شهرة فى البلاد.

وأظهرت صور أفرادا من الشرطة الفرنسية وهم يضعون علامات تحذيرية من الاقتراب من المكان، كما أغلقت بأشرطة النايلون الشوارع المؤدية إلى محطات مترو الأنفاق فى المكان.

ويأتى التحذير من وجود قنبلة، بعد ساعات قليلة من تشديد فرنسا الإجراءات الأمنية فى الأماكن الدينية، فى حين قال وزير الداخلية اليوم الثلاثاء إن البلاد تواجه مخاطر "عالية جدا" تشكلها التهديدات الإرهابية.

ودعت الشرطة الوطنية الفرنسية، إلى زيادة الأمن فى المواقع الدينية فى عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، مشيرة بشكل خاص إلى التهديدات عبر الإنترنت من جانب من وصفتهم بالمتطرفين ضد المسيحيين والمسلمين الفرنسيين المعتدلين، على حد تعبيرها.

وقال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، لراديو فرانس-إنتر، إن التهديد الإرهابى ما زال "كبيرا للغاية، لأن لدينا الكثير من الأعداء من داخل البلاد وخارجها".