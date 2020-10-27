تنزانيا : مقتل 9 واعتقال زعيم المعارضة فى زنجبار

وتنظم تنزانيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، غدًا الأربعاء، فيما يختار الناخبون فى زنجبار التى تتمتع بحكم شبه ذاتى، رئيسًا لتنزانيا وقائدًا للجزيرة ونوابًا فى البرلمان.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، انتشر عناصر الأمن بأسلحتهم فى الشوارع الخالية بسبب جائحة كورونا، فيما أوقفت الشرطة زعيم المعارضة سيف شريف حمد، الذى يطمح لتولى منصب حاكم الجزيرة للمرة السادسة، عند وصوله إلى مركز اقتراع للإدلاء بصوته فى يوم الاقتراع المبكر المخصص بشكل أساسى لقوات الأمن، حسبما أعلن حزبه.

وقال المتحدث باسم التحالف من أجل التغيير والشفافية، عبيد خميس بكار، إن 9 أشخاص قتلوا برصاص الشرطة ليلة الثلاثاء. وقال قائد الشرطة التنزانية سيمون سيرو، فى دار السلام، إنه تم اعتقال 42 شخصًا فى بيمبا، مشيرًا إلى أنه "لم يحدث أى قتل".