6 مقاتلات إف-35.. اليونان تتسلح بمعدات أمريكية فتاكة لمواجهة تركيا

تحدثت وسائل إعلام يونانية، اليوم الثلاثاء، عن إدراج 6 مقاتلات من طراز إف-35 الأمريكية، ضمن سلاح الطيران.
وقال موقع "جريك سيتي تايمز" اليوناني، إن الطائرات التي ستعطيها أمريكا لليونان، كانت في الأساس مخصصة لتركيا، والتي حُرمت منها بعد شرائها منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.
وبحسب صحيفة "Estia" اليونانية، فإن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أثينا، تمت مناقشة إمداد اليونان بـ 6 مقاتلات من طراز إف 35 بحلول عام 2022، موضحة أن عملية التسليم ستتم بالتزامن مع حصول أثينا على 6 مقاتلات فرنسية من طراز "رافال".
وقالت الصحيفة إن عملية شراء المقاتلات الجديدة جاءت بعد تفعيل أنقرة لمنظومة "إس-400" الصاروخية، وهي الخطوة التي برأي الصحيفة صبت في صالح اليونان.
وذكرت الصحيفة اليونانية، أن مسألة إمداد اليونان بالطائرات الأمريكية يتم مناقشتها رسميًا من قبل الكونجرس الأمريكي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أدانت اختبار تركيا لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي روسية الصنع "إس 400".
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن حصول تركيا على منظومة صواريخ إس 400، وإجراء اختبارات عليها؛ وضع العلاقة الأمنية بين البلدين في خطر.
وأضافت أن تشغيل تركيا لمنظومة صواريخ إس 400، لا يتوافق مع التزاماتها كـ"حليف" للولايات المتحدة.
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