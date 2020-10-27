السودان يكشف آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

أكدت وزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، أن مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت على عقد اجتماع متابعة دعت له الخرطوم لبحث سبل تحقيق تقدم ملموس فى مفاوضات سد النهضة.

وقالت الري السودانية في بيان: "أكدنا خلال مفاوضات سد النهضة أن العملية التفاوضية هي السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة".

وأضافت: "الدول الثلاث اتفقت على أن يتم العمل خلال هذا الأسبوع على وضع جدول اعمال واضح ومفصل لمسار التفاوض بشأن سد النهضة

التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة يتطلب إرادة سياسية".

وشددت الري السودانية على تمسك الخرطوم بالتفاوض في سد النهضة مع تحفظها على المنهج المتبع للتفاوض.