ترامب: جميع دول الخليج ستوقع اتفاقات سلام مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر انتخابي إنه يعتقد أن جميع دول الخليج العربي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب أنه يتوقع فوز الجمهوريين بالاغلبية في مجلس النواب، وتمرير ما أسماه بـ"أفضل حزمة مالية لتحفيز الاقتصاد" والتي اقترحتها إدارته.
وتابع ترامب أنه سيكون من الأفضل أن يعلن عن الفائز في الانتخابات الرئاسية في نفس يوم انطلاقها، الثالث من نوفمبرن بدلا من فرز الأصوات لمدة أسبوعين.
ويأتي ذلك مع اقتراب السوادن من توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل على غرار البحرين والإمارات.
كما يشار إلى أن هناك العديد من التقارير أشارت إلى اقتراب سلطنة عمان من التوقيع، وكذلك خرجت تصريحات لبنانية أظهرت انفتاحا على الفكرة، بينما تكثف الولايات المتحدة مفاوضاتها مع المملكة العربية السعودية.
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