تسعى لبناء قنبلة نووية.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف سرا خطيرا في إيران

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تقوم ببناء منشأة نووية تحت الأرض في الخفاء.

وأكدت الوكالة أن إيران تبني مصنعًا لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض، مشيرة إلى أن المبنى لم يكتمل بعد، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ولفت رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن إيران "تواصل جمع كميات هائلة من اليورانيوم المنخفض التخصيب" الذي يحتوي على 3-5٪ من "اليورانيوم 235" االمستخدم عادة في صنع القنابل النووية.

وشيدت إيران في وقت سابق منشأة مختلفة لتخصيب اليورانيوم، ولكن تم تدميرها في انفجار في يوليو الماضي.

وكان جروسي أكد أمس، أن الولايات المتحدة لا تزال تساهم في الاتفاق النووي عبر تقديم الدعم المالي لعمليات التفتيش الدولية للتحقق من الأنشطة الإيرانية، رغم انسحابها من الاتفاق النووي. وصرح غروسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، بأن واشنطن ما زالت تسهم بأموال في عمليات التفتيش المكلفة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الالتزام بالاتفاق. وقال جروسي، الذي كان يتحدث من مقره في فيينا: "إنهم يقدمون لنا مساهمات مهمة لمواصلة عملنا"، مؤكدًا: "من دون هذه الأموال الإضافية (من واشنطن وغيرها من العواصم)، فلن نتمكن من القيام بذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إعادة العقوبات الأممية على إيران، الشهر الماضي، بعد شهر من تفعيل آلية "سناب باك"، بعد طلب قدمته إلى مجلس الأمن لتفعيل الآلية ضد انتهاكات إيران للاتفاق النووي.