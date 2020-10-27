ابنة الرئيس اللبناني تتحدث عن اتفاق سلام مع إسرائيل.. وتل أبيب تعلق

رحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، بتصريحات كلودين عون ابنة الرئيس اللبناني، بعدما قالت إنها منفتحة على معاهدة سلام مع إسرائيل بمجرد حل خلافات النزاع الحدودي بين البلدين.

وقال جانتس: "أسمع أصواتا إيجابية حتى في لبنان تتحدث عن السلام مع إسرائيل".

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، جاءت تصريحات جانتس خلال جولة تفقدية، لتدريبات "السهم المميت" التي تحاكي سيناريوهات الحرب مع حزب الله اللبناني.

وكانت كلودين ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، قالت في تصريحات صحفية، إن بيروت تعول على حل مشاكلها للنهوض باقتصادها، حيث تمر البلاد بأزمة مالية طاحنة منذ سنوات، وقد تفاقمت بعد تفجير ميناء بيروت في أغسطس الماضي.

وقالت المسؤولة اللبنانية في تصريحات مع قناة "الجديد" اللبنانية: "أنه بعد حل تلك المشاكل لا مانع من إقامة اتفاق سلام مع إسرائيل "بعد ترسيم الحدود وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وضمان الموارد الطبيعية".

وأضافت "أنا أدافع أولًا عن مصالح بلدي لبنان. هل مطلوب أن نبقى في حالة حرب؟ أنا ليس لي خلاف عقائدي مع أحد، لكن خلافي سياسي".

وقالت "أنا أدافع عن سيادة واستقلال بلدي، لكن اليوم نسأل من الضحية؟ الشعب اللبناني"، لافتة "مع استراتيجية دفاعية نكون كلنا مع بعضنا، بعد أن تحل مشاكل ترسيم الحدود وتحرير مزارع شبعا".