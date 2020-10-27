أول تعليق أمريكي على دخول الرئيس الجزائري المستشفى

علقت السفارة الأمريكية في الجزائر على دخول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، المستشفى، متمنية له الشفاء العاجل.
وقالت السفارة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "بحسب تقارير إعلامية، تم نقل الرئيس تبون إلى مستشفى عين النعجة لتلقي العلاج.. نتمنى له الشفاء العاجل".
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت اليوم الثلاثاء، أن الرئيس تبون دخل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.
وأوضحت أن الحالة الصحية للرئيس لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه، لكنها لم توضح سبب دخوله المستشفى.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت السبت الماضي، أن تبون، سيخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام بسبب إصابة عدد من موظفي الرئاسة ورئاسة الحكومة بفيروس كورونا.
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