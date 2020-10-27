أخبار اليمن : اعادة إختبار 27 الف طالبا راسباً في الثانوية العامة

اعادة إختبار 27 الف طالبا راسباً في الثانوية العامة
اقرت وزارة التربية والتعليم في صنعاء اعادة اختبار طلاب الثانوية العامة الراسبين في 3 مواد للقسم العلمي ومادتين للقسم الأدبي ،
مشيرة إلى أن القرار جاء كوضع استثنائي للعام الدراسي 2019/2020م، نتيجة تعليق الدراسة في مواجهة تفشي وباء كورونا covid19 المستجد.
وبموجب القرار سيتاح لعدد ٢٧ ألفا و٤٩١ طالبا وطالبة (رسبوا في اختبارات الثانوية العامة)، اعادة الاختبار في دور ثان لعدد 3 مواد في القسم العلمي ومادتين اثنتين للقسم الادبي .
وكانت وزارة التربية والتعليم اعلنت الاسبوع الماضي نتيجة إختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح ٥٦ر٨٤ بالمائة.
وحسب بيانات وزارة التربية بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة ١٩١ ألفا و٤١٣ طالبا وطالبة، حضر الاختبارات ١٧٨ ألفا و ٨٨ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٣ ألفا و٣٢٥ طالبا وطالبة، ونجح ١٥٠ ألفا و٥٩٧ طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار ٢٧ ألفا و٤٩١ طالبا وطالبة .
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