أخبار اليمن : اعادة إختبار 27 الف طالبا راسباً في الثانوية العامة

اعادة إختبار 27 الف طالبا راسباً في الثانوية العامةاقرت وزارة التربية والتعليم في صنعاء اعادة اختبار طلاب الثانوية العامة الراسبين في 3 مواد للقسم العلمي ومادتين للقسم الأدبي ،

مشيرة إلى أن القرار جاء كوضع استثنائي للعام الدراسي 2019/2020م، نتيجة تعليق الدراسة في مواجهة تفشي وباء كورونا covid19 المستجد.

وبموجب القرار سيتاح لعدد ٢٧ ألفا و٤٩١ طالبا وطالبة (رسبوا في اختبارات الثانوية العامة)، اعادة الاختبار في دور ثان لعدد 3 مواد في القسم العلمي ومادتين اثنتين للقسم الادبي .

وكانت وزارة التربية والتعليم اعلنت الاسبوع الماضي نتيجة إختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح ٥٦ر٨٤ بالمائة.

وحسب بيانات وزارة التربية بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة ١٩١ ألفا و٤١٣ طالبا وطالبة، حضر الاختبارات ١٧٨ ألفا و ٨٨ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٣ ألفا و٣٢٥ طالبا وطالبة، ونجح ١٥٠ ألفا و٥٩٧ طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار ٢٧ ألفا و٤٩١ طالبا وطالبة .

