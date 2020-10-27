ترامب يعلق على خرق الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فشل وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في ناجورنو كاراباخ، مؤكدا أنه مخيب للآمال.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا مخيب للآمال حقا"، معربًا عن تفاؤله بأن البلدين سيعملان على حل الأمور لكن دون تقديم تفاصيل أخرى.

وكانت أرمينيا وأذربيجان تبادلتا الاتهامات بخرق هدنة وقف إطلاق النار التي توصلتا إليها في إقليم كاراباخ بوساطة أمريكية، بعد دقائق من سريانها.

وقالت أرمينيا ، إن أذربيجان خرقت الهدنة واستخدمت طائرات تركية في قصف مواقع آهلة بالمدنيين، معتبرة الأمر استمرار لسياسة العداء بين البلدين وعدم التزام بما جرى التوافق عليه قبل أيام، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، إن أذربيجان استخدمت طائرات مسيرة في قصفها الجديد، منتهكة الهدنة.

فيما نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، انتهاك الهدنة في اقليم ناجورنو كاراباخ؛ مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار.

ومن جانبه، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أرمينيا وأذربيجان بإيجاد حل سياسي لأزمة ناجورنو كاراباخ، مؤكدا ضرورة عدم اللجوء لحل عسكري.

وحث بومبيو البلدين على وقف إطلاق النار في منطقة النزاع بإقليم ناجورنو كاراباخ.