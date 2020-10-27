الكرملين: بوتين تحدث مع أردوغان عن إرسال المرتزقة إلى كاراباخ

أعلن قصر الكرملين الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحدث عبر الهاتف مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وناقشا تطورات الأوضاع في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال الكرملين في بيان: "تمت مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة كاراباخ.وأعرب الجانب الروسي عن قلقه العميق حيال الأعمال العسكرية المستمرة، وكذلك إشراك الإرهابيين والمرتزقة من منطقة الشرق الأوسط ف النزاع الدائر"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأوضح الكرملين أن بوتين أطلع أردوغان عن اتصالاته بقيادة أذربيجان وأرمينيا، والخطوات المتخذة للوصول إلى هدنة قريبًا ووقف التصعيد.
وتابع: "تم الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا وكذلك مخابرات كلا البلدين".
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