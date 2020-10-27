1809 حالات.. لبنان يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات فيروس كورونا اليومية.

وسجل لبنان 1809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية أبلغت عنها البلاد منذ بدء الوباء.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان إلى 73995.

كما أعلنت عن رصد 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح اجمالي الوفيات 590.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تعافي 732 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 239 في العناية المركزة.

ولفتت إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت وصل إلى 14320 فحصا، فيما أجري 892 فحصا في المطار.