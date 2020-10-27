أسعار أيفون 12 في المملكة العربية السعودية وطريقه تقسيط المنتج بدون فوائد

حسب تصريح شركة ابل (ِِ Apple ) في مؤتمرها التي قامت بالإعلان عن التليفون كما قامت أبل بالإعلان عن جميع مواصفات هذا الهاتف بالإضافة إلى مواصفات الهواتف الأخرى في سلسلة أيفون 12 حيث شملت هذه السلسلة ثلاثة هواتف عملاقة ذات مميزات كثيرة وذكية وذاكرات عملاقة وهم ( Iphone 12 . Iphone 12 pro . Iphone 12 pro Max ) فضلاً عن دعم شبكات الجيل الخامس

أسعار هواتف أيفون 12 وموعد طرحها في الأسواق للعملاء

قالت شركة ابل خلال الحدث إن الإصدارات ذات الحجم الجديد من الهواتف ستتأخر، حيث ستأتي الإصدارات القياسية لكل منها قريبًا نسبيًا ومن المنتظر أن يتم فتح باب الحجز المسبق لكل من iPhone 12 وiPhone 12 Pro يوم الجمعة، 16 أكتوبر، وبعد ذلك سيطرحون للبيع يوم الجمعة 23 أكتوبر أما أي شخص يريد جهاز iPhone 12 Mini وiPhone 12 Pro Max سيكون عليه الانتظار حيث سيتم فتح باب الحجز المسبق لهذه الطرازات يوم الجمعة 6 نوفمبر على أن يتم طرحها للبيع يوم الجمعة 13 نوفمبر

الهيكل الخارجي عبارة عن إطار من الألومنيوم واجهة أمامية من الزجاج معتمد من IP68 لمقاومة الماء والغبار الشاشة: بقياس 6.1 بوصة وبدقة 2532×1170 بكسل نسبة الطول إلى العرض 19.5:9 تدعم كل من التدرج اللوني واسع المجال ويكون اللمس ثلاثي الأبعاد نغمة رنين أصليه عاليه الجودة والصوت النقي نظام التشغيل يعمل بنظام تشغيل iOS 14 مجموعة الشرائح من أهم مواصفات أيفون 12 أنه يعمل بواسطة معالج هوائي وفلترة من أبل بدقة تصنيع 5 نانومتر المعالج سداسي الأنوية ويضم وحدة لمعالجة التسريبات الذاكرة تكون متوفر منه ثلاث إصدارات جميعهم يعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64/128/256 جيجابايت البطارية حجمها 3046 مللي أمبير مع ميزة الشحن السريع بقوة 18 وات ويدعم الشحن لاسلكي والشحن العكسي

مواصفات الهاتف أيفون 12