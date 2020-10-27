مؤسسة النقد العربي السعودي الخدمات الإلكترونية 1442 | دليلك الشامل

مؤسسة النقد العربي السعودي هي عبارة عن هيئة حكومية تعمل على تقديم العديد من الخدمات التي تساهم في حماية المواطنين، حيث تعمل على إدارة ومراقبة كافة القطاعات المالية التي قد تم ترخيصها من قِبل المؤسسة، كما تُقدم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية الإلكترونية الأخرى مثل تقديمها لرابط التقديم على الوظائف عبر موقعها الإلكتروني وخدمة حجز موعد مع إدارة المؤسسة وغيرها من الخدمات الأخرى التي سنتعرف عليها في حيثيات هذا المقال.

مؤسسة النقد العربي السعودي

أُنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1372هـ (1952م)، فهي بمثابة المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية وذلك لأنها تقوم العديد من الأدوار الهامة، حيث تم إنشائها بهدف العمل على استقرار الحالة المالية والنقدية بالمملكة كما تعمل على دعم النمو الاقتصادي المتوازن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أنها تقوم بحماية العملاء التابعين للمؤسسة وإدارة الرقابة المالية اللازمة على كافة القطاعات المالية المُرخصة حيث تتمثل هذه القطاعات في شركات الصرافة وشركات التأمين والمصارف المالية الكبرى وغيرها من المؤسسات المالية والنقدية الأخرى.

أهداف مؤسسة النقد العربي السعودي

قد تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي بغرض أساسي وهو حماية وإدارة كافة القطاعات المصرفية والمالية بالمملكة العربية السعودي، كما أُوكل إليها العديد من المهام والواجبات المصرفية الأخرى، حيث تتمثل هذه المهام في الآتي:

القيام بكافة الأعمال الحكومية المصرفية على أكمل وجه.

تقوم بالإشراف الكامل على سك العملة الوطنية السعودية.

تبذل قصارى جهدها بهدف دعم النمو الاقتصادي المتوازن في المملكة العربية السعودية.

متابعة كافة التغيرات والتطورات التي تطرأ على كافة القطاعات والنقدية والمالية بالمملكة.

استقبال كافة الشكاوى والمقترحات التي يقدمها العملاء والبت فيها في أسرع وقت.

إدارة احتياطي العملات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية.

مراقبة وإدارة كافة المصارف وشركات التأمين وإلزامهم بكافة القواعد التي تُحددها المؤسسة.

التأكد من التزام كافة المؤسسات بحماية المستهلك.

مراقبة شركات التمويل وشركات التأمين والتأكد من التزامهم بكافة البنود المتفق عليها.

مساعدة كافة العملاء في الحصول على أكبر فائدة من أموالهم من خلال تقديم دورات تدريبية لهم.

مراقبة شركات المعلومات الائتمانية بالمملكة العربية السعودية.

تقديم العديد من التمويلات والحلول الادخارية لمؤسسات القطاع الخاص.

تعمل على ضمان نمو النظام المالي والنقدي بالمملكة بشكل سليم.

إدارة السياسات المالية بشكل سليم بهدف استقرار أسعار الصرف بالمملكة.

حجز موعد مؤسسة النقد

تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف التسهيل على المواطنين حيث يمكن لأي عمل إتمام العمليات المصرفية التي يرغب بها من المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب لفرع المؤسسة، ومن أبرز هذه الخدمات الإلكترونية هي خدمة حجز موعد بالمؤسسة حيث تم إصدارها بهدف حماية المواطنين من التكدس والازدحام خاصة بعد انتشار جائحة كورونا المستجد، ولذلك أصبح بإمكان أي مواطن حجز موعد من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولا يتم الدخول إلى موقع بوابة ساما الإلكترونية على الإنترنت.

ثم يتم النقر على زر “حجز موعد” الظاهر أمام العميل في يسار أسفل الصفحة.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة بالموعد المراد تحديده.

بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الفرع الذي يرغب في زيارته لإتمام المعاملة من خلاله.

ثم يقوم باختيار الخدمة التي يهدف إلى إتمامها عند زيارة فرع مؤسسة النقد.

ثم يقوم باستكمال البيانات المطلوبة وهي إدخال رقم هاتف العميل الجوال أو البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات السابقة بشكل صحيح، يقوم بالضغط على زر “التالي”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتحديد الموعد الذي يرغب في حجزه من بين المواعيد المتاحة.

يقوم المواطن بتحديد الموعد ثم يقوم بالضغط على زر “حجز موعد”.

ثم يقوم بمراجعة البيانات التي تم إدخالها ثم يقوم بالضغط على زر “تأكيد الحجز”.

بعد ذلك سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف العميل أو إلى بريد العميل الإلكتروني تُفيد بأنه قد تم حجز الموعد بنجاح، يقوم العميل بالاحتفاظ بها نظراً لاحتياج العميل إليها عند الذهاب للفرع.

مؤسسة النقد استعلام برقم الهوية

تعتبر خدمة الاستعلام برقم الهوية عبر موقع مؤسسة النقد العربي السعودي من أهم وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، حيث تتمثل خطوات الاستعلام في الآتي:

الدخول إلى الصفحة الخاصة بعملية الاستعلامات والشكاوى على صفحة مؤسسة النقد الإلكترونية.

ثم يقوم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة وهي( رقم الهوية الوطنية – رقم الشكوى – رمز المرور ).

ثم يقوم بإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمام العميل للتحقق البشري.

بعد ذلك يقوم بالنقر على زر “الدخول”.

بعد ذلك سيتم الانتقال تلقائيًا إلى الصفحة الخاصة بكافة المعلومات حول رقم الهوية الذي تم إدخاله.

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من الإطلاع على بيانات العميل من خلال الاستعلام برقم الهوية، ولابد من ملاحظة أنه في حالة نسيان العميل لكلمة المرور فبإمكانه الضغط على أيقونة “نسيت كلمة المرور” الظاهرة في أسفل الصفحة ثم يقوم بتعيين كلمة مرور جديدة.

مؤسسة النقد العربي السعودي توظيف

قد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً عن فتح باب التقديم أمام الشباب السعودي من الجنسين في تخصصات كثيرة كالمالية والمحاسبة والإحصاء والاقتصاد والهندسة وغيرها من الوظائف الهامة، حيث تهدف بذلك إلى تنمية وتطوير القدرات الاستثمارية لدى الشباب، كما تهدف إلى تطوير خبرات هؤلاء الشباب في الأسواق العالميّة وتأهيلهم لإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية وكما تعمل على تقوية التواصل الفعّال والتفكير الاستراتيجي بين المؤسسات وبعضها.

حيث يتم قبول الشباب المتقدمين للحصول على وظيفة طبقاً لبعض الشروط والأهداف الهامة والتي تتمثل في الآتي:

ضرورة ألا يتجاوز عمر المتقدمين من خريجي البكالوريوس الـ 27 عاماً ، أما بالنسبة لخريجي الماجستير يجب ألا يتجاوز عمرهم عن 29 عاماً.

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

ضرورة حصول المواطن المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو الهندسة.

يجب أن تكون درجة البكالوريوس التي حصل الشاب عليها من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً.

ضرورة اجتياز المواطن المُتقدم لكافة الاختبارات التي سيقوم بإجرائها.

ضرورة حصول المواطن على معادلة للشهادة الجامعية التي حصل عليها من وزارة التعليم إذا كانت هذه الشهادة صادرة من جامعة أخرى خارج المملكة العربية السعودية.

طريقة تقديم الشكاوى لمؤسسة النقد العربي السعودي

عادة ما يرغب الكثير من العملاء في تقديم بعض الشكاوى والمقترحات الهامة لمؤسسة النقد العربي السعودي، لذلك سنتعرف على خطوات تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، حيث تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولاً يتم الولوج إلى موقع الشكاوى والمقترحات التابع لمؤسسة النقد.

بعد ذلك يقوم المواطن باختيار نوع الشكاوى الذي يرغب في تقديمها.

ثم يقوم باختيار البنك الذي يرغب في تقديم الشكوى حوله.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة بالشكوى يقوم المواطن بإدخالها ورقع المستندات المطلوبة.

ثم يقوم بالنقر على زر “تقديم الشكوى”.

بعد ذلك سيتم إرسال الشكوى إلى البنك وسيتم البت فيها في أقرب وقت.

لابد من ملاحظة أنه في حالة عدم الرد على هذه الشكوى من قِبل البنك، فسوف يتم رفع الشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، من أجل تحليل الشكوى والتأكد من صحتها والرد عليها في أسرع وقت.

رقم مؤسسة النقد العربي

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع رقم هاتف ليتمكن المواطنين من التواصل مع موظفي خدمة العملاء بالمؤسسة، حيث يمكن لأي مواطن التواصل مع أحد موظفي خدمة حماية العملاء من خلال إحدى الطرق الآتية:

يمكن لأي مواطن التواصل مع المؤسسة من خلال الاتصال برقم الهاتف “8001256666”.

كما يمكن للعميل التواصل مع خدمة عملاء المؤسسة من خلال إرسال رسالة نصية عبر الرقم الآتي “0114662746”.

إلى جانب أنه يمكن أيضاً التواصل من خلال صندوق بريد السعودي”رقم 2992 الرياض 11169″.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات الهامة حول مؤسسة النقد العربي السعودي وأهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها، كما تعرفنا على خطوات حجز موعد مع المؤسسة إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى الفرع، إلى جانب معرفة رقم المؤسسة الذي يمكن لأي مواطن التواصل من خلاله.