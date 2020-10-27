عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات هائلة حتي نهاية أكتوبر تخفيضات كبيرة

عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات بالمملكة، يقدم هايبر بنده بجميع الفروع الخاصة به في أنحاء المملكة السعودية أقوى العروض المميزة على جميع المنتجات الغذائية والذي يتم استهلاكها بشكل يومي ويحتاج إليها المنزل دائما، حيث قام هايبر بنده لتقديم عروض مميزة بشكل أسبوع على جميع المنتجات الغذائية حتى يتمكن الجميع من الحصول عليهم بأسعار خاصة ومميزة.

عروض بنده الأسبوعية

بجانب أن هايبر بنده قام بعمل أقوى التخفيضات العائلة على المخبوزات واللحوم المصنعة حيث قامت بتقديم عروض مميزة على الكيزر الخبز والكرواسون والبسكويت المصري بجانب عروض اللحوم المصنعة منها مرتديا أمريكان لحم بقري أو سادة أو الفلفل وصدر حبشي تركي.

والعديد من أنواع العروض التي تتعلق بالحلويات والمخبوزات ومنتجات الألبان التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويتم بشكل دائم لهذا يمكنك الحصول على هذه العروض المقدمة من هايبر بنده المتوفر في جميع أنحاء المملكة يتم عمل أفضل العروض بشكل أسبوعي وسنوي، وسوف نعرض لكم كافة الاسعار التي تتعلق بجميع المنتجات بشكل تفصيل.

جبن هايلاند دوبل كريم، بسعر 22.95 ريال سعودي، بدلًا من 38.25 ريال سعودي للكيلو.

جبن فيتا يوناني، بسعر 39.95 ريال سعودي، بدلًا من 49.25 ريال سعودي للكيلو.

جبن زينة مملح خفيف عادي أو دايت، بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن تشيزلاند قريش قليل الدسم، بسعر 18.95 ريال سعودي، بدلًا من 25.25 ريال سعودي للكيلو.

جبن عمارو دوبل كريم، أو براميلي، أو اسطنبولي، أو فيتا، بسعر 10.95 ريال سعودي، بدلًا من 22.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن شيدر إيرلندي أحمر أو أبيض، بسعر 39.95 ريال سعودي، بدلًا من 65.75 ريال سعودي للكيلو.

قشطة جرين فيلدز طازجة، بسعر 15.95 ريال سعودي، بدلًا من 30.75 ريال سعودي للكيلو.

لبنة تركية عادي أو قليلة الدسم بريزيدن، بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.

زبدة غير مملحة، بسعر 7.95 ريال سعودي، بدلًا من 17.25 ريال سعودي للكيلو.

كيك بكريمة الكراميل، مقاس 20 سم، بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

كيك الكريمة بالقهوة، مقاس 20 سم، بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

كيك بكريمة الشوكولاتة، بسعر 6.50 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

عبوة كيك مفن مشكل، 6 حبات، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

عبوة بقلاوة مشكلة، بسعر 43.95 ريال سعودي بدلًا من 52.25 ريال سعودي.

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