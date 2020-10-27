وكالة الطاقة الدولية : إيران تبنى محطة نووية تحت الأرض

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، اليوم الثلاثاء، إن إيران تبنى محطة نووية لتجميع أجهزة الطرد المركزى تحت الأرض، مؤكدًا أن الجمهورية الإيرانية تواصل تخزين كميات كبيرة من اليورانيوم منخفض التخصيب.





ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على 18 بنكا إيرانيًا، لتضييق الخناق على النظام الإيرانى الحاكم، وتشديد عزل إيران عن النظام المصرفى العالمى. وقالت الخزانة الأمريكية إنها اعتبرت القطاع المالى من الاقتصاد الإيرانى خاضعا للأمر التنفيذى 13902، ولا تنطبق هذه الموانع على عمليات تخصيص السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران.

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