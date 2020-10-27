ترامب : خرق الهدنة فى قره باغ مخيب للآمال

وكانت واشنطن أعلنت، أول أمس الأحد، عن التوصل إلى اتفاق هدنة بين أرمينيا وأذربيجان، لوقف إطلاق النار فى إقليم ناغورنى قره باغ، لتكون بذلك الهدنة الثالثة بين الطرفين خلال شهر أكتوبر الجارى.

وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طالبت واشنطن أرمينيا وأذربيجان بوقف إطلاق النار فى الإقليم الافصالى، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اتصالات هاتفيه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الآذرى إلهام علييف، يطالبهما بالالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار.