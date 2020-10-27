الرئاسة الروسية : بوتين لم يخالط لافروف

قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يخالط شخصيًا سيرجى لافروف، الذى غادر للعزل الذاتى بعد عودته من اليونان.





وفى سؤال من صحفى وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان الرئيس بوتين قد خالط وزير الخارجية سيرجى لافروف؟، أجاب بيسكوف: "لا، لم يخالطه".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية، سيرجى لافروف، فى عزل ذاتى بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كوفيد-19.

وجاء فى بيان الوزارة: "سيكون سيرجى لافروف فى عزل ذاتى بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كوفيد- 19".

وأشار البيان إلى تأجيل كل اللقاءات التى كان من المقرر عقدها مع لافروف إلى وقت لاحق.

وسبق أن أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا اليوم، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى 83 إقليما روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة فى 85 إقليماً إلى 1547774.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر فى عدد الإصابات حيث بلغ 4312، ثم مدينة سان بطرسبورج بـ 721 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.