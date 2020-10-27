كامالا هاريس : قيادة بايدن تجعل أمريكا أكثر اتحادا وقوة

وكتبت على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تحت قيادة جو بايدن، نستطيع أن نصبح أمة متحدة"، مضيفة: "ستصبح أمريكا أمة أكثر قوة وقادرة على مداواة جروحها".



وفى يوم 11 أغسطس، اختار المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن السيناتور كامالا هاريس، لتكون مرشحة لتولى منصب نائب الرئيس فى انتخابات الـ 3 من نوفمبر، وقال: "يشرفنى أن أعلن أننى اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء وأحد أفضل من عملوا فى الخدمة العامة نائبا لى".

ويقول ترامب إن "هاريس لم تكن تحترم نائب الرئيس السابق جو بايدن خلال المناظرات، ومن الصعب اختيار شخص لا يكن لك الاحترام".

وينتقد الرئيس الأمريكى كامالا هاريس ويقول : "إنها تريد رفع الضرائب وخفض التمويل للجيش، وإدخال النظام الاشتراكى فى الطب وهكذا سنفقد الأطباء، وأشياء كثيرة عليها أن تشرحها".