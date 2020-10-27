ترامب : استطلاعات الرأى الحقيقة تؤكد فوزى بالانتخابات

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب: "تقول استطلاعات الرأى الحقيقية الآن إنى أفوز! أكبر تجمعات وأكثرها إثارة على الإطلاق". كما انتقد ترامب أرقام الاستطلاعات العامة كثيرًا، واصفًا إياها بأنها وهمية، وذلك لكونها فشلت فى التنبؤ بفوزه فى الانتخابات الماضية التى أجريت عام 2016.

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