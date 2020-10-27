بوتين يحذر أردوغان بسبب دور أنقرة فى صراع قره باغ

ووفقًا لبيان الكرملين، فقد أبدى الرئيس الروسى بوتين، خلال اتصال هاتفى مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، قلقه إزاء إرسال مسلحين من الشرق الأوسط إلى إقليم ناغورنى قره باغ.

وكان رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان، قال فى وقت سابق من اليوم، إن الجانب الأرمنى سيوجه ضربة مضادة للقوات الأذربيجانية فى قره باغ "فى الوقت المناسب"، مضيفًا فى خطاب للمواطنين أن قره باغ لديها كميات كافية من الأسلحة من أجل مقاومة العدو.

وتتهم أرمينيا وأطراف دولية عدة، تركيا بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب الأذريين، وسط تقارير بشأن ارتفاع عدد القتلى من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة فى حرب منطقة القوقاز.