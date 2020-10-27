سلوفاكيا تخضع جميع سكانها لفحوصات كورونا

وقال وزير الصحة ماريك كراجسى، بحسب "روسيا اليوم"، إن الاختبارات القادمة ستجرى يومى السبت والأحد فقط، وليس أيام الجمعة كما كان مخططا فى الأصل، بسبب نقص الموظفين.

وذكر رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش، أنه من الممكن استنساخ هذا المشروع فى بقية أنحاء أوروبا، وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن اهتمامها بذلك.

وكان الجيش السلوفاكى، قد أجرى مطلع الأسبوع الحالى تحاليل شملت 140945 شخصا فى أربع مقاطعات باستخدام التحليل السريع.

وشمل المسح حوالى 91% من السكان وأظهر إصابة 4% منهم بالفيروس، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء قوله إن نتيجة المسح التجريبى تشير إلى أن إجراء مسح شامل باستخدام التحليل السريع أمر مبرر والدولة جاهزة للقيام بذلك مطلع الأسبوع المقبل.

ويعتبر نجاح المسح التجريبى انتصارا لرئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش الذى أعلن عن هذا المشروع منذ تسعة أيام وقال إنه مشروع فريد على مستوى العالم.

وأصر على التجربة رغم معارضة بعض العلماء الذى شككوا فى جدوى وفاعلية هذه التجربة غير المسبوقة.

يذكر أن سلوفاكيا تعتبر من أنجح دول أوروبا فى احتواء جائحة فيروس كورونا.

ووفق ما أفاد موقع worldometers فقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا فى سلوفاكيا 46 ألفا فيما تجاوز عد الوفيات جراء المرض 170.