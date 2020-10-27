قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العنف في إقليم قره باغ بعد انهيار وقف إطلاق النار المبرم بوساطة واشنطن كان "مخيبا للآمال"، معربا عن تفاؤله بأن الجانبين سيعودان للتهدئة.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "نعم، إنه مخيب للآمال عندما ترى ذلك... الجانبان سيعملان على حل الأمور".
وأعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا اليوم أن القوات الأذربيجانية، قصفت بالمدفعية وبطائرات بدون طيار، قطعة عسكرية أرمنية قرب الحدود الإيرانية.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت في وقت سابق، أن باكو تمتثل بالكامل لشروط وقف إطلاق النار، متهمة أرمينيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: العنف في قره باغ مخيب للآمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.