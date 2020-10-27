ترامب: العنف في قره باغ مخيب للآمال 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العنف في إقليم قره باغ بعد انهيار وقف إطلاق النار المبرم بوساطة واشنطن كان "مخيبا للآمال"، معربا عن تفاؤله بأن الجانبين سيعودان للتهدئة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "نعم، إنه مخيب للآمال عندما ترى ذلك... الجانبان سيعملان على حل الأمور".

وأعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا اليوم أن القوات الأذربيجانية، قصفت بالمدفعية وبطائرات بدون طيار، قطعة عسكرية أرمنية قرب الحدود الإيرانية.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت في وقت سابق، أن باكو تمتثل بالكامل لشروط وقف إطلاق النار، متهمة أرمينيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار الجديد.