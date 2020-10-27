حقق فشلا ذريعا .. أوباما يفتح النار على ترامب قبل الانتخابات الأمريكية

شن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل 7 أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية بأمريكا.

وهاجم أوباما في تجمع انتخابي بأورلاندو لدعم المرشح جو بايدن، رد فعل ترامب على جائحة كورونا وتحويله البيت الأبيض إلى "منطقة ساخنة"، حسب تعبيره، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأضاف: "مات أكثر من 225 ألف شخص في هذا البلد. أغلقت أكثر من 100 ألف شركة صغيرة. اختفت نصف مليون وظيفة في فلوريدا وحدها. فكر في ذلك"، متسائلا: "ما هي حجته الختامية؟ الناس يركزون أكثر من اللازم على كوفيد. لقد قال هذا في إحدى التجمعات. كوفيد، كوفيد، كوفيد. إنه يشعر بالغيرة من التغطية الإعلامية لكوفيد. إذا كان قد ركز على كوفيد منذ البداية، فلن تصل القضايا إلى مستويات قياسية جديدة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع".

واتهم أوباما الرئيس الأمريكي بالفشل في اتخاذ إجراءات وقائية لاحتواء الفيروس في جميع أنحاء البلاد وفي البيت الأبيض، مشيرًا إلى التفشي الثاني الأخير للفيروس بين موظفي البيت الأبيض، والذي أصاب العديد من المساعدين بمن فيهم مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس.

وتابع: "لقد عشت في البيت الأبيض لفترة من الوقت. كما تعلمون، إنها بيئة خاضعة للرقابة. يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية في البيت الأبيض لتجنب الإصابة بالمرض. باستثناء أن هذا الرجل لا يبدو أنه يفعل ذلك. لقد حول البيت الأبيض إلى منطقة ساخنة".