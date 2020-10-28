يرتدي ملابس داخلية ويشرب الخمر.. شارلي إيبدو تهين أردوغان

وسط توتر متزايد بين فرنسا وتركيا؛ خصصت صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، صفحتها الأولى من عدد اليوم الأربعاء ، للسخرية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ؛ في خطوة من شأنها أن تزيد الخلاف بين البلدين.

وسخرت شارلي إيبدو من أردوغان، حيث ظهر في إحدى الرسوم الكاريكاتورية، وهو يرتدي ملابس داخلية ويشرب الخمر، بينما يرفع بيده الأخرى "تنورة امرأة تقف بجانبه"؛ لتظهر مؤخرتها، في إشارة إلى ما يفعله الرئيس التركي في الخفاء.

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وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، في التعليق المرفق بجانب الرسم الساخر "أردوغان.. يمرح كثيرًا في السر".

ويبدو أن الصورة أغضبت النظام التركي، حيث انتقد مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون الصحيفة متهمًا إياها بالعنصرية الثقافية.

وأعرب المسؤول التركي في سلسلة تغريدات على "تويتر" عن إدانته لهذا المنشور الذي يحرض على العنصرية الثقافية والكراهية، واصفا الصورة بـ"الدنيئة".

واعتبر ألتون، أن الرسوم المسيئة لأردوغان تأتي ضمن سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "المعادية للمسلمين" على حد وصفه.

وزاد توتر العلاقات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي أردوغان، بعدما شكك الأخير في صحة القوى العقلية للشاب الفرنسي، مُنتقدًا مواقفه من التطرف الإسلامي وجماعات الإسلام السياسي.

وجدّد أردوغان هجومه على الرئيس الفرنسي؛ على خلفية تأكيده عدم منع أي صحيفة من نشر رسوم كاريكاتورية، ما أثار موجة غضب في عدد من البلدان العربية.

جاء ذلك؛ بعد ذبح مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الجاري، على يد شاب من أصل شيشاني بعد أن عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وفجرت "شارلي إيبدو" الساخرة غضب المسلمين في وقت سابق، بعد أن نشرت رسوما كاريكاتورية مُسيئة للرسول، بزعم حرية التعبير، ما جعلها عرضة لهجوم إرهابي في 2015 راح ضحيته 12 شخصًا.