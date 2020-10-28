تطبيق توكلنا يوضح خطوات تصريح تجمع وتسجيل العمالة المنزلية لأداء العمرة

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي في الأيام الأخيرة حول تطبيق توكلنا، فقد أعلن تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر” عن خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي من خلال هذا المقال، حيث يهدف هذا التصريح إلى إمكانية التجمع واللقاء للمواطنين وذلك وفقاً لإجراءات الوقاية التي أشارت إليها الوزارة نظراً لحماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات تصريح التجمع الشخصي من تطبيق توكلنا.

تصريح تجمع من تطبيق توكلنا :

أوضح تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أكتوبر لهذا العام 2020، خطوات طلب الحصول على تصريح تجمع وهذا عبر هذا المقال:

التوجه إلى الخدمات بعد الدخول على التطبيق اختر طلب التصريح اختر تصريح تجمع حدد نوع التصريح إذا كان حكومياً أو تجارياً أو شخصياً املأ بيانات التصريح مثل اسم التجمع والعدد المسموح له والأشخاص المخولين اطلب التصريح سيظهر لك التصريح في قائمة تصاريح التجمع من الخدمات بعد الضغط على التصريح سيظهر لك QR لمسحه من قبل الزوار

تسجيل العمالة المنزلية لأداء العمرة :

وأعلن التطبيق في وقت سابق عن إمكانية تسجيل العمالة المنزلية على التطبيق لكي يتمكنوا من أداء العمرة بعد التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن عملية التسجيل تتم من خلال منصة أبشر، ومن المعلوم أن هناك خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعمل على استقبال تساؤلات المواطنين، فكان هناك تساؤل يشير إلى رغبة أحد العمالة المنزلية التي تريد الذهاب إلى العمرة هل عليها أن تقوم بالتسجيل في برنامج أبشر؟

وجاء رد التطبيق بالقول: أنه خلال تسجيل حساب توكلنا للمواطن والمقيم سيظهر للفرد التابعون والعمالة المنزلية التي لديه والمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية وعليه اختيار من يتواجد معه في السكن أيا كان عمره ويمكن تعديل ذلك لاحقاً.

منظومة تطبيق توكلنا:

يعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في تيسير كافة الأمور وإجراءاتها خاصة في الآونة الأخيرة بسبب ظروف وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعتبر هذا التطبيق تطبيق رسمي معتمد من الحكومة في المملكة، ويتم العمل عليه بشكل مستمر بهدف تطويره على أحدث وأعلى مستوى وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني، بالإضافة إلى أنه أطلق مؤخراً منظومته المطورة ضمن تحديث جديد في الشكل والمضمون يشمل 5 حزم من الخدمات بهدف الإسهام في تلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين تخطت أعدادهم حاجز 7 ملايين مستخدم حيث ستسهم الخصائص الجديدة في سهولة وصولهم إلى الخدمات الحكومية في إطار العمل المتواصل لتحسين تجربة المستخدم وتلبية تطلعاته.