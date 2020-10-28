قرّرت شركة "ويسترن يونيون" للخدمات المالية، إغلاق فروعها في كوبا، على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وبحسب السلطات الكوبية، قررت الشركة الأمريكية لتحويل الأموال إغلاق نحو 407 وكالات في جميع أنحاء البلاد بسبب العقوبات الوحشية، على حد وصفها.
وسبق أن أعلنت "كوبا"، أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها تكلفها نحو 5 مليارات و570 مليون دولار في العام.
وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات، على هافانا؛ لإجبارها على التخلي عن دعم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.
كما قررت الولايات المتحدة فرض قيودا على السفر إلى كوبا، كما وضعت حدًا أقصى مقداره ألف دولار على أي تحويلات مالية يرسلها أي كوبي يقيم على الأراضي الأمريكية إلى أسرته في هافانا كل 3 أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ويسترن يونيون تغلق مكاتبها في كوبا بسبب العقوبات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.