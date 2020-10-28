هجوم على الموقع الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية‭ ‬

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن موقعها الإلكتروني الرسمي "تعرض للتشويه"، الثلاثاء، وأنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم.

وأضافت حملة ترامب في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أنه "لم يكن هناك أي كشف لبيانات حساسة، لأنه لا يتم تخزين أي منها على الموقع".

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