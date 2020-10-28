اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، تعرض موقعها على الإنترنت لهجوم إلكتروني.
وذكرت حملة ترامب الانتخابية أنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم الإلكتروني الذي استهدف موقعها.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب لفترة وجيزة، من قبل مجهولين استولوا على الصفحة الرئيسية للموقع واستبدلوها بما يبدو أنه عملية احتيال لجمع العملات المشفرة.
وكتب القراصنة على الموقع "لقد سئم العالم من الأخبار الكاذبة التي ينشرها ترامب يوميا.. حان الوقت للسماح للعالم لمعرفة الحقيقة".
وادعى المخترقون تمكنهم من الوصول إلى معلومات سرية حول ترامب وأقاربه، وأخرى تثبت أن إدارته متورطة في نشأة فيروس كورونا، والتواطؤ مع جهات أجنبية للتلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ولا يوجد دليل واضح على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى أي معلومات.
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