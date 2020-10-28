أول تعليق رسمي من قطر على واقعة «كشف العذرية» في مطار الدوحة

أصدرت الحكومة القطرية، بيانًا، بشأن إخضاع نساء في مطار حمد الدولي بالدوحة، إلى "فحص مهبلي"؛ على خلفية العثور على جثة رضيع.

وذكر البيان، أن قطر تؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة؛ كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة.

وأعربت قطر، عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر، ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.

وتعهدت الدوحة بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، موضحة أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الأطراف المعنية.

وزعم بيان مكتب الاتصال الحكومي، أن قطر ستظل حريصة على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها.

وادَّعى أنه تم العثور على طفلة رضيعة في الثاني من أكتوبر داخل كيس بلاستيك في مطار حمد الدولي، وأنه تم إنقاذ حياتها وتوفير الرعاية الصحية لها وتعيش في الدوحة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن 13 سيدة أسترالية تم إخضاعهن لتفتيش دقيق وفحص "مهبلي" في مطار حمد الدولي بالدوحة، على خلفية العثور على جثة رضيع بحمام طائرة كانت متجهة إلى سيدني.