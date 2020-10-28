ظن أنها طليقته.. مصري يطعن سيدة بطريقة وحشية في الكويت

أقدم مواطن مصري في الكويت، على طعن سيدة بطريقة وحشية؛ بعد ما ظن أنها طليقته، قبل أن تثبت التحقيقات عكس ذلك.

وطعن المصري، السيدة، بـ"سكين"، أكثر من مرة؛ ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة في اللسان والوجه والأذن وأماكن متفرقة، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وقالت الصحيفة، إن وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا حول مشاجرة بين رجل وامرأة، وعند وصولهم، وجدوا رجلا يحمل سكينا، وبجانبه سيدة غارقة في جروحها، فنقلت على الفور إلى المستشفى.

وزعم المواطن المصري، خلال التحقيقات، أن الأمر اختلط عليه؛ نظرا لتشابه سيارة المجني عليها والحجاب الذي ترتديه، مع حجاب طليقته؛ ما دفعه إلى إجبارها على التوقف، وتوجيه الطعنات لها، ليتسبب في جروح بالوجه لها، بل كاد يبتر لسانها.

وذكرت الصحيفة، أن السلطات المعنية أمرت بتسجيل القضية "شروع في قتل"، والتحفظ على المواطن المصري؛ لإحالته إلى النيابة العامة، للتحقيق معه في أسباب ودوافع ما قام به؛ تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.