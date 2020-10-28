مصرع مصابين بـ كورونا وإجلاء 200 بسبب حريق في مستشفى بالبرازيل

اندلع حريق في واحد من المستشفيات الرئيسية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؛ ما أجبر عمال الإنقاذ على إجلاء ما لا يقل عن 200 شخص، وتوفيت سيدتين خلاله.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن امرأتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كانتا في حالة خطيرة توفيتا أثناء عملية الإجلاء على خلفية حريق في مجمع مستشفيات بالمدينة البرازيلية.
وأوضحت الوكالة أن المرضى فروا من المستشفى على كراسي متحركة، بينما حاول العاملون نقل بعضهم إلى بر الأمان.
وقالت المستشفى إن المريضتين المتوفيتين، تبلغان من العمر 42 عاما و82 عاما، فيما تجمع العشرات من أقارب المرضى أمام المستشفى البرازيلي، لمعرفة ما حدث لذويهم.
وتمكن رجال الإطفاء في النهاية من إخماد الحريق، بينما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على السبب.
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