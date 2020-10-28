البرازيل تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، فى إحصائية يومية أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 5.4 مليون، أما الوفيات فقد قاربت 158 ألف حالة.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد أمريكا والهند.