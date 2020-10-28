البرازيل تسجل أكثر من 29 ألف إصابة و549 وفاة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجبل 29787 إصابة و549 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة - في إحصائية يومية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء - إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 5.4 مليون، أما الوفيات فقد قاربت 158 ألف حالة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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