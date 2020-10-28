جوتا يكتب التاريخ مع ليفربول.. ويسجل رقم 10 آلاف

دخل البرتغالي ديوغو جوتا، مع تسجيله أول أهداف ليفربول في شباك ميتييلاند الدانماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التاريخ مع "الريدز".
وفاز ليفربول على ميتييلاند 2-0 في المباراة، التي أقيمت على ملعب أنفيلد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ودخل جوتا سجلات التاريخ في ليفربول بعد أن سجل الهدف رقم 10 آلاف للريدز في تاريخه في جميع المسابقات، بعد 128 عاما من أول هدف سجله جوك سميث في سبتمبر من عام 1892 في "دوري لانكشاير".
وانضم جوتا إلى كتيبة الألماني يورغن كلوب في الميركاتو الصيفي المنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري، وتحديدا في سبتمبر الماضي، قادما من نادي ولفرهامبتون في صفقة بلغ قوامها 45 مليون يورو.
وفيما يلي قائمة هدافي الألفية في ليفربول:
1 - جوك سميث 3 سبتمبر عام 1892
1000 - بوبي روبنسون 24 نوفمبر عام 1906
2000 - هاري تشامبرز 25 ديسمبر عام 1925
3000 - جاك بالمر 15 أكتوبر عام 1938
4000 - جيمي ميليا 8 نوفمبر عام 1958
5000 - إيان سانت جون 3 سبتمبر عام 1969
6000 - تيري مكديرموت 9 أغسطس عام 1980
7000 - جون الدريدغ 26 مارس عام 1989
8000 - مايكل أوين 26 أغسطس عام 2000
9000 - سوتيريوس كيرجياكوس 3 أكتوبر عام 2010
10000 - ديوغو جوتا 27 أكتوبر عام 2020
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