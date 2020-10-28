الهند تسجل 43 ألفاً و893 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 43 ألفا و893 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و508 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 7 ملايين و990 ألفا و322 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 120 ألفا و10 حالات.

ووفقا لأحدث البيانات، انخفض عدد الحالات النشطة في الهند بمقدار 15 ألفا و54 شخصا ليسجل 610 آلاف و803 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 7 ملايين و259 ألفا و509 أشخاص.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة اجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.