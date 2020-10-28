ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في باكستان إلى 330 ألفًا و200 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 330 ألفا و200 حالة، وذلك عقب تسجيل 825 حالة إصابة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأربعاء - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 ألاف و759 حالة، وذلك عقب تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 311 ألفا و814 شخصا.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 144 ألفا و449 حالة إصابة في إقليم "السند" و103 آلاف و314 حالة في إقليم "البنجاب"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "بلوشستان" 15 ألفا و859 حالة وفي إقليم "خيبر بختونخوا" 39 ألفا و189 حالة، كما تم تسجيل 19 ألفا و300 حالة إصابة في العاصمة "إسلام أباد" و4200 حالة في إقليم "جيلجيت بالتستان"، بالإضافة إلى 3889 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.