حريق ضخم جنوبى تركيا.. ومسؤولون يتهمون حكومة أردوغان

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، قامت السلطات المحلية بإرسال طائرتين هليكوبتر وفرق مديرية إدارة الغابات من مناطق أنامور وبوزيزى وجولنار وفرق إطفاء بلدية العاصمة أنقرة إلى المنطقة، إلا أنه مع تزايد الخطر من انتشار الحريق، تم إجلاء 50 أسرة فى الحى كإجراء احترازي، كما تم إغلاق طريق مرسين-أنطاليا السريع أمام حركة المرور. ورجح مسؤولون سياسيون أن الحرائق مفتعلة ويرجحون تورط حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، فى الأمر.

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