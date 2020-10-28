شاهد.. حريق ضخم في غابتين جنوب تركيا.. وإخلاء 50 منزلا

شب حريق هائل في غابة الصنوبر الأحمر في منطقة أنامور بولاية مرسين الساحلية جنوب تركيا.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، تم إخلاء عشرات المنازل بسبب الحرائق، وذلك بعد إخطار الجهات المختصة.

وأرسلت السلطات طائرتين هليكوبتر وفرق مديرية إدارة الغابات من مناطق أنامور وبوزيزي وجولنار وفرق إطفاء بلدية العاصمة إلى المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إخلاء 50 أسرة كإجراء احترازي، كما تم إغلاق طريق مرسين-أنطاليا السريع أمام حركة المرور.

وفي نفس السياق، اندلع حريق آخر في منطقة الغابات بمدينة الإسكندرونة في ولاية هاتاي جنوب تركيا لسبب غير معروف.

وعند الإنذار توجهت الفرق إلى المنطقة وأخمدت النيران باستخدام عشر رشاشات و5 خزانات مياه.

فيما تضرر ما يقرب من 2 هكتار من مساحة الغابات في المنطقة حيث تستمر أعمال التبريد.