ترامب: 10 دول عربية ذاهبة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تسع أو عشر دول عربية أخرى مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، دون الكشف عن جدول زمني محدد.

وقال ترامب للصحفيين بأنه "يرى أن جميع دول الخليج ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد الانتخابات الامريكية".

وتعليقا على انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال الرئيس ترامب في حديثه للصحفيين من قاعدة "أندروز" البحرية الجوية المشتركة، إنه سيكون من الأفضل أن يعلن عن فائز في الانتخابات في الثالث من نوفمبر بدلا من فرز الأصوات لأسبوعين.

وتوقع ترامب أيضا أن يفوز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، وبما يعني تمرير "أفضل" حزمة مالية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وسيجري ترامب فعاليات انتخابية في ولايات واشنطن ولاس فيجاس وميشيجان وويسكونسن ونيبراسكا.