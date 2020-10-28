اليوم.. عقد اللقاء الثاني لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

يعقد اليوم الأربعاء في قاعدة اليونيفيل في الناقورة، اللقاء الثاني بين البعثتين الإسرائيلية واللبنانية، للتباحث بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بين الجانبين، وذلك بحضور الوسيط الأمريكي، جون دروشر.
وتهدف هذه اللقاءات إلى النظر في احتمالية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بشكل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأنه من المرتقب عقد لقاء آخر يوم الخميس المقبل.
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