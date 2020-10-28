بعد ساعات من مقتل وزير الشباب والرياضة.. اغتيال قيادي حوثي جديد

اغتال مسلحون مجهولون في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الخاضعة لمليشيا الحوثيين الانقلابية، القيادي محمد يحيى المداني، بالقرب من مستشفى آزال في صنعاء؛ حسبما أفادت صحيفة "المشهد العربي" اليمنية.
ويُعتبر ذلك هو ثاني اغتيال في أقل من 24 ساعة عقب اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي غير المعترف بها، حسن زيد وابنته.
وأطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية ، النار على القيادي الحوثي حسن زيد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمشفى.
وتستنكر الدول العربية وتدين محاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة، للقيام بهجمات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة العربية السعودية والمنطقة.
تؤكد أن الأعمال العدائية الممنهجة تعكس إصرارًا واضحًا من ميليشيات الحوثي على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعريض حياة المدنيين والملاحة البحرية لخطر جسيم.
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