إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إصابته بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، كتب قاليباف صباح اليوم، الأربعاء، عبر "تويتر": "لقد أصيب أحد أعضاء مكتبي بكورونا، لذا أجريت التحاليل عند منتصف ليلة أمس وأثبتت إصابتي بالفيروس". وأكد قاليباف أنه دخل الحجر الصحي، وأنه سيتابع أعماله من هناك.

وكان رئيس البرلمان زار مشفى الإمام الخميني، في 5 أكتوبر الجاري، وتحدث إلى مصابين بكورونا في غرفة العناية المركزة، مما أثار انتقاد مسئولين في الحكومة، وهو ما دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إلغاء اجتماع معه كان مقررا في اليوم التالي، تخوفا من انتقال الفيروس إليه.

وأصيب عدد من المسئولين الإيرانيين بالفيروس، من بينهم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلا أنهم تماثلوا للشفاء.

وفي البرلمان الإيراني سجلت نحو 40 إصابة بين النواب، منذ تفشي الجائحة، حيث توفي ثلاثة منهم.

وسجلت إيران أمس، الثلاثاء، قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سجلت نحو 7 آلاف إصابة جديدة في 24 ساعة فقط.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6968 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 581 ألفا و824 حالة لغاية الآن، بينهم 4995 في وضع حرج.