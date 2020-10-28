بعد روسيا.. ترامب يتهم جو بايدن بتلقي أموال من الصين

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما جديدا على منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، واصفًا إياه بأنه سياسي فاسد.

وقال ترامب على حسابه بموقع "تويتر": "بايدن سياسي فاسد. يريد إرسال وظائفكم إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف: "إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة.. عندما نفوز، أنتم تفوزون، وأمريكا تفوز!".

وأكد: "أوباما يجتذب أعدادًا صغيرة جدًا من الناس.. بايدن لا يجتذب أحدا تقريبا.. نحن يدعمنا عشرات الآلاف من الناس. وسنرى ذلك مرة أخرى اليوم".

وكان ترامب اتهم في وقت سابق بايدن، بتلقي أموال من روسيا، مفترضا أنه لا يزال يحصل على تلك الأموال من موسكو.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعليق على هذه التصريحات، قائلا: "لا تعليق".

وبرغم أن استطلاعات الرأي تقول إن بايدن يتقدم على ترامب، إلا أن الأخير أكد في تجمع حاشد سابق بولاية بنسلفانيا المتأرجحة، أن هناك استطلاعات تشير إلى فوزه، لافتا إلى أن وسائل الإعلام كانت تتكتم على هذه المعلومات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية بين المرشحين في 3 نوفمبر المقبل، ويحاول ترامب وبايدن جذب الناخبين لهم قبل أقل من أسبوع على السباق الحاسم.