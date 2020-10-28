أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"أن هناك مشروعا أمريكيا لتزويد إسرائيل بأكبر قنبلة غير ذرية في ترسانتها.

ويسعي نواب أمريكيون لطرح مشروع قانون في مجلس النواب، يهدف لتزويد إسرائيل بأكبر القنابل التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وأضافت "كان" وفق تقرير صحفي أمريكي، أن مشروع قانون يقضي بتزويد إسرائيل بقنابل من طراز Bunker Buster المصممة لتدمير الأهداف المحصنة أو المدفونة تحت الأرض.

وأشارت إلى أن المشروع الأمريكي سيُطرح الجمعة المقبل على الكونغرس، لافتة إلى أنها أكبر قنبلة غير ذرية في ترسانة الأسلحة الأمريكية.

يشار إلى أن مخترق التحصينات (Bunker Buster) عبارة عن قنبلة مصممة خصيصًا لتدمير الأهداف المحصنة أو المدفونة تحت الأرض.

وينقسم هذا النوع من القنابل إلى أنواع عدة، منها المُلقاة بالمدفعية، والمُلقاة من الجو، والتي يتم التحكم بها عن طريق صمامات التفجير، "الفتيل"، ومنها أيضًا الصاروخي، والنووي.