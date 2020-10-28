السديري : إنشاء مستشفى وجامعة في عمّان .. و مشروع ضخم بين الاردن والسعودية

دوت الخليج :- كشف السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري عن إقرار مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تحت مظلة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار.

كما أعلن السديري مساء الاحد عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية من خلال القيام بتنفيذ بسكة حديد تربط بين العقبة وعمّان ، وفق المملكة .

واشار : ان الفرص الاستثمارية في الأردن ضخمة ويوجد علاقة اقتصادية مميزة بين الاردن والسعودية .