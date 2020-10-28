دوت الخليج :- كشف السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري عن إقرار مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تحت مظلة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار.
كما أعلن السديري مساء الاحد عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية من خلال القيام بتنفيذ بسكة حديد تربط بين العقبة وعمّان ، وفق المملكة .
واشار : ان الفرص الاستثمارية في الأردن ضخمة ويوجد علاقة اقتصادية مميزة بين الاردن والسعودية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السديري : إنشاء مستشفى وجامعة في عمّان .. و مشروع ضخم بين الاردن والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.