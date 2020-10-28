طالبهما بارتداء الكمامة.. فكانت النتيجة 27 طعنة

لم يؤد موظف في متجر بمدينة شيكاغو الأميركية سوى عمله، لكنه تلقى أسوأ شيء يمكن أن يتصوره بسبب مطالبته للزبائن بارتداء الكمامة في ظل جائحة كورونا، وكانت عشرات الطعنات.
وفي التفاصيل التي أوردها موقع "ذا بليز" الإخباري الأميركي، فقد قالت شرطة مدينة شيكاغو الأميركية إن أختين طرحا موظف متجر في المدينة أرضا وطعناه 27 مرة، لمجرد أنه طالبهما بارتداء القناع الواقي واستخدام مطهر اليدين الذي يقدمه المتجر.
ووقع الحادث المروع، الأحد الماضي، في متجر ملابس رياضية في شيكاغو.
وقالت الشرطة إن جيسكا هيل 21 عاما وشقيقتها جيلا (18 عاما) دخلتا المتجر في حدود السادسة مساءً، ولم ترتديا حينها القناع الطبي الواقي.
وطلب أحد الموظفين منهما أن ترتديا القناع الطبي وأن تضعا مطهرا على يديهما.
لكن الشقيقتين رفضتا الأمر ودخل في جدال مع الموظف سرعان ما تحول إلى شجار، فطعنات في صدره وظهره وذراعيه.
وقالت شرطة المدينة إن الموظف نقل إلى مستشفى "جبل سيناء" في المدينة لتلقي العلاج، فيما تم القبض على المرأتين في مكان الحادث وتم علاجهما من جروح طفيفة.
ويقول ممثلو الادعاء إن فيديو المراقبة وأقوال الشهود أظهرت أن الموظف لم يستفز الأختين، مضيفين أن الضحية نقل إلى المستشفى وتلقى العلاج، حيث أصيب بثقوب "في جميع أنحاء جسده"، كما ذكر تقرير آخر أن الرجل في حالة حرجة.
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